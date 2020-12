Circulația rutieră pe bulevardul Ștefan Cel Mare, SISTATĂ. Ce recomandă poliția?

13:50

Marea Britanie a devenit prima țară din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scară largă. Autoritatea de reglementare britanică MHRA spune că vaccinul, care oferă o protecție de până la 95% împotriva COVID-19, este sigur, iar imunizările ar putea începe în câteva zile pentru persoanele din grupuri cu prioritate ridicată, transmite […] The post Marea Britanie este prima țară din lume care aprobă folosirea vaccinului Pfizer/BioNTech. Vaccinarea ar putea începe în câteva zile appeared first on NewsMaker.