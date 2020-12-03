FERMIERII AU DESFĂŞURAT O ACŢIUNE DE PROTEST LÂNGĂ CLĂDIREA GUVERNULUI

Infotag, 3 decembrie 2020 10:30

FERMIERII AU DESFĂŞURAT O ACŢIUNE DE PROTEST LÂNGĂ CLĂDIREA GUVERNULUI

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