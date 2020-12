„Conțin elemente corupționale și scheme”. PAS a cerut excluderea de pe ordinea de zi a 5 proiecte de legi

09:10

Centrul pentru Achiziții Publice în Sănătate (CAPCS) a organizat trei licitații pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Potrivit RISE Moldova, ca rezultat, compania soției șefului Agenției Servicii Publice a devenit partenerul uneia dintre cele mai mari companii farmaceutice din Moldova. Centrul pentru Achiziții Publice în Sănătate a ales compania de […]