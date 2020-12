Deputat: Documentul privind politica fiscală ajuns în Parlament diferă în proporție de 70% de cel prezentat inițial

09:10

Începând cu anul viitor, cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului se va majora de la 8 299 de lei până la 9 459 de lei. Prevederea se conține în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, aprobat de Guvern. Documentul mai prevede majorări a cuantumului indemnizației lunare...