Accident în capitală. O adolescentă a murit în drum spre spital, după ce a fost lovită de o mașină

18:00

În Republica Moldova, pe 1 decembrie au fost înregistrate încă 19 decese din cauza coronavirusului. Astfel, bilanțul deceselor, de la începutul pandemiei, a ajuns la 2323. Printre victimele de astăzi se numără și Elena Pleșca, în vârstă de 60 ani, care a activat în calitate de medic de familie la Centrul de Sănătate Briceni.