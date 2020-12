Președintele ales: Alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Chicu are ocazia să facă măcar un lucru bun pentru țară…

Maia Sandu, Președintele ales, afirmă că alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, iar Ion Chicu, dacă ar demisiona din funcția de Prim-ministru, ar face „măcar un lucru bun pentru țară”, informează TRIBUNA. „Noi nu am venit să facem război, am venit să îmbunătățim condițiile de trai pentru cetățeni, or aceasta înseamnă tare multă muncă. Și asta […]

