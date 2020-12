Două case şi un automobil în flăcări. Intervenţiile pompierilor din Orhei la sfârşitul lunii noiembrie

13:45

Monitorul Oficial de vineri, 27 noiembrie, urmează să publice regulamentele cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobate de Guvern, transmite MOLDPRES. Conform deciziei Executivului, Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării stabilește modul de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, prin aplicarea procedurilor de evaluare masivă şi a ... The post Monitorul Oficial va publica regulamentele privind impozitarea bunurilor imobile first appeared on Radio Orhei.