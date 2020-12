NISPORENI: 4 cazuri noi de COVID-19, depistate în ultimele 24 de ore

08:50

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 este fundamentat pe o creștere economică de 4,7%, o majorare a exporturilor de 12,6% și sporire a importurilor de 14,3%, transmite IPN. Potrivit autorităților, documentul a fost elaborat luând... The post Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru anul 2021 appeared first on Portal de știri.