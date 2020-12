Și Iurie Reniță propunea ca SIS să treacă în subordinea Parlamentului

11:30

„Putem să participăm în tot ce înseamnă suportul pentru un Guvern minoritar. Să-și asume ea cine este prim-ministru, să vedem cum sunt asumate responsabilitățile, domeniile. Orice partid vrea să participe la guvernare. Andrian Candu de funcție nu are nevoie. Slavă Domnului. Nu stau azi în politică pentru că am nevoie de funcție și am ambiție politică. Dar am vrea să participăm la acea schimbare, cu experiența pe care o avem și cu expertiza pe care o avem. Dacă noi prin expertiză putem să contribuim la acea schimbare care este așteptată, da. Dacă nu, nu”, a declarat Candu.