Dodon, mutare disperată legată de SIS

De 1 decembrie 2020, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat a îmbrăcat straie de sărbătoare. În acest an, elevii de acolo au transmis mesaje de felicitare de Ziua României printr-un clip video. „Celebrăm victoria frumoasă a neamului nostru prin cântec, poezie și dragoste, pentru că ne unește același spirit lăuntric al viețuirii. România, te iubim!”, a afirmat o elevă. Astfel, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat a venit cu cele mai sincere urări de bine, prosperitate și bunăstare pentru poporul român. „Când spunem România ne gândim la obiceiuri și tradiții aparte, obiective turistice de neuitat cum ar fi mănăstirile din Bucovina, Carpații, Castelele Bran și Peleș, Peștera Scărișoara și multe altele. Să nu uităm și de costumele tradiționale frumoase. România e o țară de mândrie. România înseamnă mult mai mult pentru noi și ar trebui să ne mândrim cu ea. La mulți ani România!”, a menționat o altă elevă. Totodată, pe lângă mesajele frumoase și poeziile patriotice, ieri de Ziua României la Comrat au răsunat și melodii precum „Acasă-i România”, „Doamne ocrotește-i pe români”. Amintim că Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat, UTA Găgăuzia, este singura instituție școlară cu predare în limba română din oraș. Standardele educaționale îi atrag și pe copiii găgăuzi, care de la an la an sunt tot mai mulți. Astfel, în vara acestui an, grație ajutorului substanțial oferit de România, au început lucrările pentru extinderea liceului românesc de la Comrat. Costul total al acestor lucrări se estimează la 20,7 milioane lei, dintre care aportul Guvernului de la București este de peste 15 milioane lei, iar 5,6 milioane lei au fost oferite de Ministerul Educației de la Chișinău. Noul edificiu va fi dat în exploatare la 1 septembrie 2021. Articolul Elevii liceului românesc din Comrat, mesaj special de Ziua Națională a României apare prima dată în InfoPrut.