Proiectul socialiștilor de a scoate SIS din subordinea președintelui a fost aprobat de Comisia juridică

Făcând un bilanț al primului său an de activitate, procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că pentru prima dată de la independența R. Moldova Procuratura o devenit o structură cu adevărat independentă şi a început să-și realizeze menirea fără ingerințe politice.„Pe durata mandatului meu nu a fost pornit nici un dosar la comandă și nici o persoană, nici un grup de interese nu a fost în stare să influențeze deciziile Procuraturii”, a spus Stoianoglo. Printre alte realizări, procurorul general a menţionat reexaminarea dosarelor pretins politice, încetarea hărţuirii mediului de afaceri şi progrese în dosare de rezonanţă, inclusiv în cel privind frauda bancară.Procurorul General Alexandr Stoianoglo a declinat invitația de a fi audiat săptămâna aceasta în plenul Parlamentului în dosarul fraudei bancare, interpelare inițiată săptămâna trecută de Platforma DA şi susținută în unanimitate de deputați. Prezentându-și bilanţul unui an de activitate Stoianoglo a precizat că nu există o bază legală pentru convocarea procurorului în parlament și că evită participarea la „show-uri politice”. Totodată Stoianoglo a precizat că Procuratura e deschisă să ofere informații Parlamentului prin intermediul comisiei de securitate aşa cum a mai făcut-o acum şase luni.Alexandr Stoianoglo nu a prezentat detalii noi din dosarul miliardului furat, dar a anunţat că anul 2021 va fi determinant în aflarea adevărului despre frauda din sistemul bancar: „Va fi anul în care vom prezenta deznodământul întregii scheme la care am muncit intens, reparând greșelile și falsurile intenționate ale celor care, ani la rând, au mimat investigațiile pe acest dosar și, respectiv, reorientând ancheta pe o traiectorie corectă”.Deocamdată Procuratura e încă în căutarea soluțiilor pentru extrădarea principalului coordonator şi beneficiar al fraudei bancar şi nu cunoaşte unde anume se află fostul lider al PD, Vladimir Plahotniuc, căruia i-a fost înaintată învinuirea pe mai multe capete de acuzare, fiind anunțat în căutare. Totodată procurorii nu au pârghii pentru a curma tergiversarea vizibilă dosarului de condamnare al unui alt principal figurant în dosarul fraudei bancare Ilan Şor, a sugerat Stoianoglo:„Cu regret, avem niște acțiuni concertate din partea avocaților, din partea organelor de justiție ce e legat cu investigarea dosarului furtul miliardului. Este o provocare pentru tot sistemul de justiție al R. Moldova”.Recent omul de afaceri Veaceslav Platon condamnat în dosarul fraudei bancare şi de curând eliberat a făcut mai multe pretinse dezvăluiri şi a spus că acest dosar ar fi fost deja finalizat în totalitate şi că Procuratura ar avea deja o imagine de ansamblu a schemei de fraudare şi că ar cunoaște rolul tuturor celor implicați în furtul miliardului. Comentând aceste afirmaţii care fac deliciul presei Procurorul General a spus că senzația lui Platon că este informat provine din faptul că el a fost audiat în calitate de martor şi parte vătămată în mai multe dosare dezvăluind anchetei detalii necunoscute și utile despre furtul bancar. Procurorul general a mai spus că nu are cum să interzică lui Platon să facă declarații, certate cu bunul simț întrucât pretinsele sale dezvăluiri nu sunt de natură să afecteze mersul anchetei.Procurorul General a mai declarat că în primul său an de mandat a depus mari eforturi pentru a întări independența procuraturii, a combate corupția, a curăţa instituţia de procurori loiali fostului regim oligarhic şi a celor cu reputaţie reprobabilă. Reexaminarea dosarelor motivate politic pe care le-a moştenit, încetarea dosarelor la comandă şi a celor de persecutare a mediului de afaceri, precum şi avansarea pe dosare de rezonanţă cum ar fi Metalferos sunt printre alte realizări cu care s-a lăudat Alexandr Stoianoglo.Cu o zi mai devreme, președinta aleasă Maia Sandu a criticat activitatea procurorului general pe motiv că e „lipsită de performanță” şi că dosarele cu implicarea marilor corupți bat pasul pe loc. Sandu a spus că va avea o discuție cu Stoianoglo pentru a afla care sunt principalele impedimente în examinarea dosarelor de rezonanţă, în special în furtul miliardului.Solicitat în conferința de presă să comenteze aceste critici, Alexandr Stoianoglo a spus că este sigur că urmare a discuțiilor pe care le va avea cu Maia Sandu președinta îşi va schimba părerea despre randamentul muncii sale şi despre procuratură, în general.Amintim că Alexandr Stoianoglo a fost numit în funcție, în urmă cu un an, în noiembrie 2019, de către președintele Igor Dodon care a demis la inițiativa deputaților socialiști guvernul Maiei Sandu tocmai din cauza viziunilor diferite asupra modului de numire a procurorului general.Institutul pentru Politici și Reforme Europene care a analizat activitatea actualului procuror general Alexandr Stoianoglo, la un an de mandat, a ajuns la concluzia că deși a existat oarecare transparență pe anumite cazuri, instituția ar fi rămas selectivă în felul în care gestionează dosarele de rezonanță și nu a probat avansarea substanțială.