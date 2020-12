Platforma OpenMoney, instrument de monitorizare a banilor publici, devine mai accesibilă și interactivă pentru public

10:10

Președintele în exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, susține că țara noastră nu are nevoie de dezghețarea conflictului transnistrean, iar recentele declarații pe care le-a făcut președinta aleasă, Maia Sandu, sunt pripite și ar putea duce la destabilizări. „Aceste declarații care s-au făcut în pripă, sper că nu este sub dictatul cuiva, sub aspect de … Articolul Igor Dodon comentează declarațiile Maiei Sandu privind retragerea trupelor ruse: S-au făcut în pripă apare prima dată în ZUGO.