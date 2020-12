Moldindconbank: Familia Mihail s-a mutat la casă nouă datorită unui credit imobiliar

13:10

Poliția a reținut un tânăr de 20 de ani, suspectat de omorul angajatului IGSU al MAI, găsit fără suflare la data de 29 noiembrie, în adiacentul Palatului Național „Nicole Sulac”, de pe str. Pușkin din capitală. Potrivit certificatului medical constatator al decesului din data de 30 noiembrie, cauza directă a decesului bărbatului în vârstă de […] The post Noi detalii despre decesul angajatului MAI lângă Palatul Național. Un tânăr de 20 de ani, acuzat de omor (VIDEO) appeared first on NewsMaker.