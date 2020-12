Economia Elveţiei a înregistrat cea mai mare creştere din ultimii 40 de ani

16:20

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat procesul de înmânare a avizelor de plată pentru contribuabilii care au obligația să achite impozitul pe avere. Ținând cont că ziua de 25 decembrie este zi de odihnă, termenul limită pentru această plată se consideră data de 28 decembrie, transmite IPN. La depășirea termenului...