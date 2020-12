Președintele Băsescu mai poate râvni la cetățenia moldovenească

10:10

Conform prognozelor meteorologilor, astăzi sunt posibile precipitații predominant sub formă de lapoviță în nord și centru. Vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferică normală. Temperaturile scad. Chiar și pe timp de zi, termometrele vor indica „zero" grade în nord. Cerul va fi noros, iar izolat vor cădea precipitații