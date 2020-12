Cursul valutar oficial la 02.12.2020

08:50

O femeie din Singapore, care a fost bolnavă de COVID în luna martie, când era însărcinată, a băscut un bebeluș care are anticorpi împotriva noului coronavirus, scrie Reuters. Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra întrebării dacă infecția se transmite de la mamă la făt. Bebelușul s-a născut în noiembrie și a fost...