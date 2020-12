O tînăra a rămas surdă la 21 de ani din cauza șamponului

00:00

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un și familia acestuia ar fi primit din partea Chinei un vaccin experimental anti-COVID, a afirmat, marți, un analist american, care susține că are informațiile de la serviciile de informații nipone, conform Agerpres, care citează Reuters.Potrivit lui Harry Kazianis, expert în Coreea de Nord la institutul de analize Center for the Național Interest din Washingt