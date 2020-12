Alte 1499 cazuri noi de infectare cu COVID-19

00:00

Cu ocazia primei zile de iarnă și cu debutul sărbătorilor din perioada rece a anului, primarul general Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii și locuitorii capitalei.Ceban spune că în pofida faptului că suntem în plină pandemie, magia din această perioadă de an nu trebuie să dispară.„Luminiţele de pe principalul Pom de Crăciun al ţării din Scuarul Catedralei Mitropolitane ,,Naşterea Domnului” - au fost conectate, iar centrul capitalei a îmbrăcat straie de sărbătoare”. Suntem într-o situaţie fără precedent în acest an, din cauza pandemiei de Covid – 19, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem parte de magia sărbătorilor. Am decorat orașul pentru a contura un zâmbet pe fața fiecăruia. Avem speranţa că anul care vine va fi unul mult mai bun, mai liniștit și vom avea parte de sănătate”, a declarat edilul.Primarul spune că toți trebuie să fim prudenți și să respecte măsurile anti-Covid.„Până pe 25 decembrie în fiecare sector al capitalei vor fi amenajate cu decorațiuni zone speciale, pentru ca fiecare chişinăuiean să se poată bucura de sărbători în sectorul în care locuieşte. Să aveți parte de calde și luminoase sărbători de iarnă alături de cei dragi, iar gândurile bune să ne unească. Vă urez sănătate, bunăstare și un an nou cu noi începuturi frumoase și pozitive. Un nou an mai bogat și mult mai bun pentru fiecare. Nimic nu trebuie să ne oprească, dar din contra, să ne facă mai puternici”, a exprimat acesta.Amintim că programul cultural-artistic dedicat sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, organizat de Primăria Chișinău este deosebit de ceilalți ani, deoarece pentru diminuarea riscurilor infectării cetățenilor cu coronavirus, majoritatea acțiunilor vor putea fi urmărite prin intermediul postului public de televiziune „Moldova 1” și pe rețelele de socializare, în direct și în reluare.