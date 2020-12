Veteran de război al Armatei române, omagiat de Ambasadorul României în R. Moldova

22:10

Boris Volosatîi, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare, spune că AUR este unicul partid care vine cu un proiect de țară, menit să aducă România în rândurile celor mai importante națiuni europene. [caption id="attachment_71068" align="aligncenter" width="1080"] Sursă foto: Constantin Grigoriță[/caption] Prezent în cadrul unei emisiuni electorale de la postul public de televiziune, Boris Volosatîi, directorul liceului român-francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău și candidatul AUR pentru circumscripția nr. 43 diaspora, a subliniat deosebirile dintre Alianța pentru Unirea Românilor și celelalte partide. „AUR este un partid tânăr și își propune folosirea celor mai frumoase și inteligente minți ale românilor, în toate domeniile, pentru a realiza programul nostru. Unicul partid care vine cu un proiect de țară, absolut concret, care este în beneficiul cetățeanului român: apă, hrană, energie, aceasta este cea mai vizibilă deosebire dintre AUR și celelalte partide. Acest proiect ar putea să aducă România în rândurile celor mai importante națiuni europene, dar nu o remorcă a acestor națiuni. Noi am fost grânarul Europei, acum cumpărăm pâine, am exportat energie, acum cumpărăm chiar de la vecinii noștri care n-au așa resurse”, a declarat Volosatîi. Candidatul spune că AUR, partidul din partea căruia a ales să candideze pentru un loc în Parlamentul de la București, are ca fundament o ideologie naționalistă, patriotică, unionistă, tradițională și conservatoare „Susține refacerea și readucerea familiei în capul mesei în toate valorile umane, națiunea noastră să o aducă la nivelul zilei de astăzi, să nu rămână una dintre cele mai sărace, să îți fie rușine să spui că ești român, dar invers, să fii mândru că ești român. Să aducă în locul care i se cuvine credința, care ne-a menținut pe parcursul întregii istorii milenare și libertatea, care ni se oferă constituțional și ni se ia ocazional de diferite partide”, a mai spus indignat acesta. Boris Volosatîi este un luptător constant pentru reîntregirea neamului românesc, cu un mesaj clar de reunire a Basarabiei cu Patria-Mamă. „Am în programul meu un mesaj de unificare a celor două state românești, un program detaliat, etapizat și cu inițiative legislative concrete. Mesajul meu nu s-a schimbat pe parcursul a 30 de ani, am promovat adevărul istoric și geografic pe care l-am materializat în acest program de reunire a Basarabiei cu Patria-Mamă. Acest mesaj al meu a coincis în totalitate cu mesajul Alianței pentru Unirea Românilor, partid pe care îl reprezint. M-am regăsit în ceea ce propune AUR și pun umărul pentru realizarea acestor deziderate”, a mai spus Volosatîi, amintind despre motivele care l-au făcut să candideze la alegeri parlamentare din decembrie. Cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie română vor putea vota ala alegerile parlamentare din România în cadrul a 30 de secții de votare, deschise pe tot teritoriul R. Moldova, sâmbătă și duminică, 5 și 6 decembrie, între orele 07,00-21,00. Pentru a se evita cozile și a fi sigure că fiecare cetățean și-a exprimat opțiunea de vot, autoritățile roagă ca votul să nu fie lăsat pe ultima sută de metri. Articolul Boris Volosatîi: AUR este unicul partid care vine cu un proiect de țară, în beneficiul cetățenilor apare prima dată în InfoPrut.