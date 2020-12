Corneliu Furculiță: Legislativul la ora actuală s-a discreditat ca imagine și componență

23:15

Declarațiile Maiei Sandu despre retragerea pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană ar putea tensiona relațiile în regiune. Afirmația a fost făcută de către președintele Igor Dodon, care a atras atenția că în ultimele două săptămâni tot mai mult se vorbește despre un nou război.„Aceste declarații, care s-au făcut în pripă, eu sper că nu sunt sub dictantul cuiva sub aspect de interes geopolitic. Sper că sub acest aspect nu stau jucători geopolitici importanți, care o conduc în declarații pe președintele ales Maia Sandu. Aceste declarații nu corespund situației din Republica Moldova. Am văzut multe acuzații reciproce. Mi-am amintit de anii 90, cu regret. Atâtea discuții despre destabilizare și război, Doamne ferește! Aceste declarații au fost provocate de președintele ales, Maia Sandu”, a spus Igor Dodon la postul public de televiziune.Amintim că la prima sa conferință de presă în format desfășurat, președintele ales, Maia Sandu, s-a pronunțat în favoarea retragerii Grupului Operațional al trupelor rusești din Transnistria și a transformării misiunii de menținere a păcii de pe Nistru într-una civilă sub auspiciile OSCE.