Liderul nord-coreean Kim Jong Un și familia sa s-ar fi vaccinat deja împotriva coronavirusului

11:00

Corpul partial carbonizat al unei femei în varstă de 80 de ani a fost depistat de pompierii care în timpul lichidării unui incendiu din satul Sămănanca. Tragedia s-a întâmplat ieri, 22 noiembrie, iar de vină ar fi defectele sobei și a canalelor de evacuare a fumului. Potrivit unui comunicat al DSE Orhei, bătrâna care era ... The post Deces la Sămănanca, din cauza focului și fumului din cuptor first appeared on Radio Orhei.