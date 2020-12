Președintele României a decorat câteva instituții culturale din țară cu Medalia Aniversară „Centenarul Marii Uniri”  

11:45

Familia prezidențială sărbătorește al patrulea Crăciun în Casa Albă. Tema din acest an, „America cea frumoasă”, este un omagiu adus măreției marii națiuni. De la coastă la coastă, America este binecuvântată cu minuni naturale fără margini. Comorile atemporale reprezentate în vitrina de sărbători din acest an amintesc de adevăratul spirit american. Articolul (video) Melania Trump a decorat Casa Albă pentru Crăciun. Tema din acest an este „America cea Frumoasă” apare prima dată în #diez.