Ultimul Crăciun în Casa Albă. Ce mesaj transmite Melania Trump prin decorațiunile din acest an

13:50

Noua colecție All or Nothing (Totul sau Nimic) de la Oriflame vine să ajute fiecare femeie să își exprime unicitatea cu parfumul ei semnătură. Nu există reguli – exiști doar tu. Colecția conține două arome, fiecare din ele fiind individuală, dar atunci când sunt aplicate împreună, formează o a treia aromă – unică. Colecția de parfumuri All or […]