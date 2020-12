O mașină a intrat în mulțime în Germania: Cel puțin 2 morți

11:40

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a fost criticat dur, după ce și-a prezentat raportul la un an de activitate. Pe pagina sa de facebook, deptatul PAS, Dumitru Alaiba l-a făcut una cu pământul, rugându-l să plece. Domnul Stoianoglo, eu niciodată nu am avut așteptări de la DVS. Nici măcar în primele zile nu am avut așteptări. […]