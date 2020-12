O angajată a Penitenciarului nr.4, reţinută pentru mită de 5.000 de euro

09:20

Casa Albă a fost pregătită de sărbători pentru ultima oară de Melania Trump, în calitate de primă doamnă a Statelor Unite. During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call […] Articolul VIDEO // FOTO // Casa Albă, decorată de sărbători de Melania Trump, pentru ultima oară ca primă-doamnă apare prima dată în SafeNews.