Webinar: Cum ar trebui să acționeze agrobusiness-ul în condițiile schimbărilor climatice

În Uniunea Europeană, soiul de păr cu rădăcini moldovenești este înregistrat sub numele autorului său – Xenia. În plus, acesta are multe alte nume neoficiale – Novembra, Oksana, Nojabrskaja, Novemberbirne. Este popular în Polonia, Olanda, Belgia, Italia, Croația, Franța, Belgia, Austria, Bulgaria și Bosnia, Ucraina, Rusia. Polularitate sporită a soiului de pere de toamnă – […]