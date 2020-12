Un englez își înregistrează barul ca religie, ca să poată ține deschis în pandemie. Se va numi „Biserica celor 400 de iepuri”

11:20

Acum un an, preluând mandatul de Procuror General, am stabilit o serie de prerogative, realizarea cărora a devenit prioritate pentru Procuratură. Despre ce mi-a reușit, împreună cu echipa, să realizăm în decurs de un an, voi prezenta în cadrul briefing-ului de astăzi. I. Neimplicarea în politică și stoparea hărțuirii oponenților politici La început de mandat [...] Articolul Discursul Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, din cadrul briefing-ului de presă din 1 decembrie 2020 apare prima dată în Telegraph Moldova.