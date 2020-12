Scoția oferă absorbante gratuite pentru a pune capăt sărăciei. Dar ce face Moldova?

13:50

Astăzi are loc prima ședință într-un Parlament în care nu mai este oficial, o majoritate. E posibil ca la această ședință să se contureze majoritatea formată dintre deputații PSRM și cei din sfera de influență a lui Ilan Șor sau cele mai multe proiecte de legi adoptate să fie tehnice sau de necesitate stringentă, aprobate […] The post Rezumat din Parlament: Sesiunea cu restanțe a deputaților appeared first on Moldova.org.