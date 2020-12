Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii și controlului infecției COVID-19, extins până la sfârșitul anului curent

10:40

Dionis Cenusa vine cu unele constatări despre asistenta financiara recenta a UE: Din mesajul transmis de Presedintele ales Maia Sandu rezulta doar ca UE a oferit asistenta Moldovei. Sandu insa evita sa mentioneze o serie de detalii importante, descrise mai jos. Alocarea a 51.6 milioane EUR a fost promisa de The post Maia Sandu nu menționează unele detalii, deci încearcă să-și atribui meritul appeared first on Omniapres.