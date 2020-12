Ceremonia oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale a României

22:10

O femeie de 43 de ani a decedat aseară, 27 noiembrie, lovită de un automobil în apropierea satului Bamut, raionul Călărași. Șoferul a părăsit locul accidentului. Informația a fost confirmată pentru IPN de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Călărași, Cristina Vicol. Accidentul s-a produs în jurul orei 20.00....