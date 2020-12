SUA: Jenet Yellen, prima femeie candidată la funcția de ministru al Finanțelor

10:50

Guvernul a decis vineri, 27 noiembrie, instituirea unor noi restricții pentru oprirea răspândirii pandemiei, însă nu și a carantinei generale. Între timp, ziua de sâmbătă a adus în R. Moldova un nou anti-record: peste 1700 de îmbolnăviri. Parlamentarul PAS, Lilian Carp, împărtășește azi Europei Libere punctul său de vedere asupra situației, după o ședință de Parlament în care majoritarii au respins o propunere de implicare a legislativului în gestionarea crizei. Lilian Carp: „Noi vedem că situația se agravează. În general, vedem că unele restricții au fost necesare și din contra considerăm că trebuie să fie mai punctate aceste restricții, să nu fie doar pur formale. Eu tare mult sper că, odată cu implicarea medicilor în Comisia pentru situații excepționale, se va lucra mai rațional și se vor lua deciziile necesare ca să putem stopa această pandemie.”Europa Liberă: De ce vi se par formale? Vă referiți, probabil, la ultima decizie a Comisiei excepționale de sănătate publică, care a zis: barurile, cafenelele, restaurantele lucrează până la o anumită oră, alte localuri cum ar fi sălile de concert și teatrale se închid? Lilian Carp: „Pentru că eu mai mult le dau dreptate medicilor care spun că este necesar să respectăm distanța socială și, totodată, lumea să se protejeze, respectând această distanță socială, fiindcă virusul nu după ora 22 își face program și iese la plimbare, așa cum consideră sau cum a luat decizia Comisia pentru situații excepționale. De aceea trebuie să se facă o analiză mult mai amplă, în primul rând să vadă numărul foarte mare de persoane care a crescut în ultimul timp unde au fost aceste focare, unde s-au îmbolnăvit acești oameni și atunci va fi foarte clar unde anume trebuie de intervenit și de impus restricții, nu să intervină cu restricții care chiar par formale. Așa cum am mai spus, virusul nu are program și la ora 22 deja începe a umbla prin baruri sau nu mai știu pe unde.”Europa Liberă: Dl Carp, dar o carantină, o revenire la carantină Dvs. credeți că ar fi necesară?Lilian Carp: „Practic, noi vedem că și în țările europene nu se impun aceste restricții. Mai degrabă ar trebui de impus restricții mai stricte în ceea ce privește transportul public. El ar trebui să meargă mai des, trebuie să fie polițiști care să reglementeze cumva numărul persoanelor care intră în transportul public, care este distanță dintre persoanele urcate în transport, dacă ele poartă sau nu mască etc. Deci, mai degrabă aș insista pe un control riguros asupra respectării distanței sociale și încă o dată repet: trebuie să fie făcut un studiu ca să vedem unde s-au îmbolnăvit cel mai multe persoane în ultima perioadă de timp.”Europa Liberă: Dvs. vedeți vreo legătură între alegeri și recordurile acestea care se înregistrează zilele acestea?Lilian Carp: „Dacă în timpul acestor alegeri, oamenii și-au permis să facă marșuri în toate centrele raionale - la Bălți cu peste 10 mii de oameni, la Chișinău cu vreo 10 mii de oameni sau câți au fost acolo, în fiecare centru raional - cu 700, 800, 1.000 de oameni, Dvs. cum credeți, acest lucru nu putea să influențeze asupra răspândirii virusului? Normal că există o legătură directă, întrucât ei au încălcat orice regulă pe care ei înșiși le-au emis: că să se adune nu mai mult de 50 de persoane, întrunirile să se petreacă doar în spații deschise, să fie păstrată distanța socială și multe alte reguli pe care ei înșiși le-au impus și mai departe tot ei le-au încălcat, făcând aceste marșuri cu zeci de mii de oameni. Bunăoară, la Bălți ce a fost? La Băiți au fost 10-15 mii de oameni, care au stat cot la cot, fără măști, unul lângă altul. Dvs. credeți că acest lucru a rămas fără consecințe? Sau ceea ce s-a întâmplat în scuarul Teatrului de Operă și Balet. Aceasta ce a rămas fără consecințe? Sau ceea ce s-a întâmplat în toate raioanele de nord ale Republicii Moldova, câte aproape 1.000 de oameni la fiecare marș? Acest lucru a rămas fără consecințe? Acest lucru nu putea să rămână fără consecințe. Și acum ce avem? Avem un Pavel Voicu (ministrul de interne), care spune că nu poate să dea amendă președintelui sau celora care au participat la marșuri? Acesta a fost răspunsul lor. Deci, ei se fac nemijlocit vinovați pentru situația creată, fiindcă această campanie ar fi putut fi dusă normal, așa cum au dus-o alți candidați prin întâlniri cu un număr limitat, câteva zeci de oameni sau, dacă au fost mai mulți, s-au petrecut în spații deschise, cu păstrarea distanței sociale între cetățeni. Noi, fiecare din cei care am mers la vot am văzut că intrau maximum câte doi oameni în secția de votare, cel puțin în localitățile rurale, dar situația pe care o avem acum este rezultatul fluturării drapelelor și al „Ura! Za popedu, za nașego Igorea Nicolaevicia!”. Acestea sunt consecințele.”Europa Liberă: Vreau să vă citez o fostă ministră a sănătății: „Dacă nu se întreprind și în continuare măsuri de redresare a situației pandemice, sistemul va exploda, așa cum am văzut în martie în alte state”. Și o expertă în sănătate care a făcut recent COVID, iată, vreau să vă citez ce zicea pe Facebook: „Ce-i de făcut? De oprit, de frânat, de închis totul ce se poate, acum cât încă nu este prea târziu!”. Vocile astea sună foarte alarmant, dar în situația în care, iată, guvernul a luat aceste măsuri, iar dvs. din parlament credeți că trebuie măsuri mai drastice, ce-i de făcut?Lilian Carp: „Cerem, am cerut anterior și cerem și în continuare ca să se apeleze la sfatul specialiștilor. Chiar dacă cumva am văzut că foarte sarcastic prim-ministrul a încercat împotriva dnei Nemerenco, numind-o cum a vrut - și specimen, și cu alți termeni, căci omului i se pare că îi este permis orice în relațiile publice, dar noi trebuie să intervenim mai prompt, în primul rând cu testarea masivă, pentru a putea izola acele focare de unde propriu-zis se răspândește pandemia, fiindcă noi ne dăm foarte bine seama că există câteva focare, apar, apoi se răspândește, după care reapar în altă parte. De aceea, eu aș apela la ajutorul specialiștilor pentru a interveni exact și a face exact ceea ce este necesar. De ce nu, dacă este nevoie de o intervenție de 15-30 de zile, mai ales că vin sărbătorile de iarnă și putem sta liniștiți acasă în sânul familiilor și asta ar putea duce cumva la prevenirea răspândirii virusului în masă? Fiindcă, dacă astăzi cu adevărat s-ar face testarea în masă, eu sunt sigur că ar fi nu 1.700, dar ar fi 5.000-7.000 de cazuri pe zi. Noi vedem un procent foarte mare care se confirmă la persoanele care se testează, în toată lumea îi 8, 9, până la 13 la sută, la noi depășește 40 la sută din numărul celor care se testează.”Europa Liberă: În tot cazul, Dvs. ca parlamentar aveți la îndemână vreo pârghie s-o aplicați ca să determinați, poate, executivul să meargă pe soluții mai drastice?Lilian Carp: „Noi am încercat de mai multe ori să chemăm în parlament guvernul pentru a discuta cum trebuie de intervenit, a fost chiar și o inițiativă a Partidului Democrat pentru crearea unui grup de lucru ca să vedem cum trebuie de intervenit, eu mai mult aș opta pentru faptul ca să fie incluși în această comisie specialiști și a fost modificată legislația o săptămână în urmă ca în cadrul comisiilor de stat excepționale minimum o jumătate din membri să fie medici. De aceea, da, eu înțeleg că, politic, Dodon tare se teme cu guvernul lui Chicu, se teme pentru a interveni într-un fel sau altul, dar noi va trebui cumva să ascultăm de ceea ce spun specialiștii. Dar ați văzut și cred că și toată lumea a văzut că în parlament nu s-a votat pentru crearea acestor grupuri de lucru, am văzut această alianță neformală între Partidul Socialiștilor și Partidul „Șor” sau cum își spun ei acum mai nou, Platforma „Pentru Moldova”, și vedem că în asemenea condiții ei încearcă să evite intervenția în acest domeniu din partea parlamentului.”Europa Liberă: Apropo, un comentariu al dnei Babuc, deputată PD și vicepreședintă de parlament, care zice în felul următor: „Mi-i greu să înțeleg ce au tot discutat cu spume la gură colegii din legislativ azi și ieri”, referindu-se la vineri și joi, „instituind nu știu ce comisii speciale și de anchetă, dar trecând cu desăvârșire cu vederea propunerea PDM de a institui grupul acesta de lucru”. Se referă la aceeași situație. Vi se pare și Dvs. astfel? Adică, senzația asta de comisii inutile și trecerea cu vederea a lucrurilor poate mai importante se confirmă? Lilian Carp: „Sunt comisii care își propun să intervină, păcat că dna respectivă nu a fost atât de vocală și atunci când se aflau la guvernare, fiindcă situația nu era prea bună nici atunci. Dacă se intervenea atunci, nu ajungeam astăzi în situația în care suntem. E păcat că abia acum își dau seama, după ce nu mai sunt la guvernare, că situația este una complicată în Republica Moldova, dar și unele comisii care au fost instituite în parlament sunt comisii care vor scoate la suprafață lucruri sau cazuri de corupție destul de grave. O să vedeți prelungirea activității comisiei în ceea ce privește activitatea sindicatelor, fiindcă ne-au venit anumite documente. Fac parte din acea comisie și sunt și președinte de comisie, abia după 5 luni de zile din partea SIS-ului, dar și a altor instituții de stat, dar și alte comisii care au fost instituite o să vedeți că vor scoate la iveală cazuri de corupție care au să arate mocirla în care se află astăzi clasa politică din Republica Moldova.”Europa Liberă: Continuăm să discutăm despre pârghii și ce se poate de făcut ca să se schimbe poate ceva în abordarea pandemiei. Dvs. reprezentați partidul proaspăt alesei președintă Maia Sandu. Dvs. înțelegeți că de la ea se așteaptă acum să se intervină cumva în mod special, inclusiv în chestiunea asta legată de COVID?Lilian Carp: „Sigur că noi înțelegem foarte bine rolul sau așteptările, mai bine zis, pe care le are societatea. Se va interveni atunci când va intra în funcție prin pârghiile funcționale care sunt, prin comisiile speciale privind securitatea ș.a.m.d.”Europa Liberă: Dar sunt aceste pârghii? Lilian Carp: „Păi, sigur, sunt! Și noi avem toată siguranța că vom putea acest parlament așa cum este, cel puțin în domeniul dat, ca să putem lua o decizie în prevenirea pandemiei, dar, totodată, eu tare sper că acest parlament va pleca în demisie foarte curând, ca să putem avea alegeri anticipate și să vină un guvern responsabil, să putem rezolva problemele pe care le-au creat chiar și în domeniul vizat. Deci, ne place nouă sau nu ne place, dar acest guvern care a fost votat după regulile lui Plahotniuc, în care au venit multe persoane cu un trecut dubios, implicate în acte de corupție, noi sperăm că cetățenii sunt în drept să poată merge încă o dată la vot să voteze un alt parlament, un parlament care să-i reprezinte, un parlament care să rezolve problemele și situația de criză în care noi ne aflăm.”Europa Liberă: Dar, uitați-vă, comisia aceea se află acolo, la executiv. Orice încercări care au fost până acum în parlament: să se impulsioneze, să se creeze o altă comisie, să se adune specialiștii - toate au trecut, cumva, așa... Eu înțeleg corect că pârghii nu există?Lilian Carp: „Nu, noi am intervenit. Apropo a fost un proiect de lege din partea opoziției în care s-a intervenit ca în comisiile pentru situații excepționale să fie medici. Până acum nu au fost medici, au fost doar câțiva reprezentanți de la ANSA, câteva persoane doar, acum în aceste comisii vor fi minimum 50 la sută. Deci, aceasta este prea puțin pentru a putea fi luate deciziile corecte de actualul guvern, dar este un pas mare, pentru că noi vedem că acele decizii pe care le-au luat au fost unele populiste. Pe de o parte, oamenii s-au temut să vină cu restricții, fiindcă se temeau că sunt alegeri și, vezi Doamne, asta ar fi influențat asupra alegerilor, dar cel mai grav este că atunci când au avut susținere din partea noastră în parlament, au avut 60 de zile la dispoziție să oprească cumva răspândirea acestei pandemii, oamenii pur și simplu și-au bătut joc de acea șansă în care noi toți împreună i-am dat două luni de zile, în care s-a introdus carantină strictă în Republica Moldova. De aceea am spus că acest guvern trebuie să plece și noi vom face tot posibilul ca acest guvern să plece împreună cu acest parlament.”Europa Liberă: Așadar, sâmbătă au fost vreo 1.700 de cazuri, în noiembrie, în total, vreo 25 de mii. Probabil, Dvs. ați văzut cifrele astea, vreo 25 de mii.Lilian Carp: „Da.”Europa Liberă: Dacă se continuă tot așa, s-ar putea în decembrie să fie 39 de mii de cazuri. Alarmant?Lilian Carp: „Da, alarmant! De asta am și spus că este necesar să fie luate acele decizii care vor fi înaintate de specialiști în cadrul comisiei, ei acum deja au declarat că vor aduce tot mai mulți medici în această comisie. Și dacă va fi necesar, mai ales că se apropie sărbătorile de iarnă și este o perioadă când lumea oricum stă mai mult acasă, eu consider că trebuie să se ia decizii mai stricte pentru a putea cumva spune foarte clar: să termine cu marșurile pe care le-au avut în perioada campaniei electorale, să termine cu balurile prin diferite baruri unde se bea câte 50 de grame, să se termine cu datul hura și cu multe, multe altele, cu fel de fel de sărbători de Anul Nou, să nu deschidă OrheilLanduri și multe alte prostii pe care ar putea să le petreacă sau să aibă tentația de a le petrece în sărbătorile de iarnă. Și atunci există o șansă, în condițiile în care lumea oricum va sta acasă, deci va exista o șansă ca noi să putem face față acestei pandemii.”