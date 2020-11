Executivul a aprobat Regulamentul de acordare a celor 60 mln lei pentru agricultori

15:45

Începând cu 25 noiembrie, în adresa opiniei publice a fost adus proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021". Astfel, primarul capitalei Ion Ceban îndeamnă locuitorii capitalei care sunt cointeresați, să consulte documentul.Potrivit edilului, anul acesta vor fi introduse taxe noi, care vor genera un venit semnificativ de peste 100 de milioane de lei care va fi utilizat pentru: reparația curților blocurilor, trotuare, carosabil, reparație acoperișuri, scări, ferestre, uși.„Trebuie să revizuim taxele pe impozite. Am zis că vom porni cu o politică fiscală anuală, chiar dacă unele aspecte nu sunt populare. Cu cât mai mult vom evita ajustarea acestor aceste taxe, cu atât ele vor crește de la an la an. Mai bine câte un pic, nesemnificativ”, a declarat Ion Ceban.De asemenea, primarul a precizat că persoanele care provin din anumite categorii social-vulnerabile, dar și bătrânii, vor fi scutiți.