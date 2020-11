Fost ministru al Educației de la Chișinău, o lecție a Marii Uniri: Nimic pentru sine, totul pentru țară

14:30

Mihail Malear este basarabeanul care la cei 77 ani ai săi a devenit pentru a opta oară campion mondial la sambo printre veterani, notează TVR Moldova. Bărbatul își trăiește a doua tinerețe pe salteaua de lupte și a demonstrat o data în plus că vârsta nu este un obstacol în faţa performanţelor sportive. Recent, s-a întors acasă cu medalia de aur, câştigată la Campionatul Mondial de Sambo printre veterani, care s-a desfăşurat în capitala Belarusului, Minsk. „M-am dus, am luptat, am câştigat şi am devenit campion mondial pentru a opta oară. Mie îmi place, asta-i viaţa mea, eu cu asta trăiesc. Eu dacă n-am să lupt şi n-am să munces pe covor, eu mor. În suflet eu n-am 77 de ani, în suflet eu am 40 de ani şi mă simt tânăr”, a declarat campionul pentru sursa citată. Basarabeanul recunoaşte că din cauza pandemiei i-a cam fost frică să meargă la Minsk, însă n-a putut rata evenimentul pentru care s-a antrenat asiduu în acest an. Astfel, Mihai a fost cel mai vârstnic participant al turneului din Belarus. „Mai în vârstă ca mine n-a fost niciunul. Au fost doi de 72 de ani, la 77 de ani eu am fost unicul. Când i-am aruncat eu pe ei, toţi spuneau acolo şi ruşii şi ucrainenii şi din Azerbaidjan, toţi îmi spuneau: draconul moldovenesc, zmeu”, a spus mândru bărbatul. Efortul şi-a spus cuvântul, iar Mihail Malear a reuşit să devină pentru a opta oară campion mondial la sambo printre veterani. Anterior a obţinut acelaşi număr de medalii de aur atât la Campionatele Mondiale, cât şi la cele Europene de judo. La 77 de ani, atletul din Republica Moldova are o forţă fizică de invidiat. Execută peste 20 de tracţiuni la bara fixă şi ridică de la piept haltere ce depăşesc greutatea de 100 de kilograme. Mihail Malear spune că aceste rezultate necesită o muncă enormă, dar în primul rând, caracter şi voinţă. Mihail îi îndeamnă pe oameni să facă permanent sport, chiar şi atunci când ajung la o vârstă înaintată. El spune că va continua să lupte, pentru a duce mai departe faima Republicii Moldova peste hotare. Articolul Basarabean de 77 ani, campion mondial la lupte apare prima dată în InfoPrut.