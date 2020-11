Când va ajunge vaccinul împotriva COVID-19 în Republica Moldova? Răspunsul premierului

17:30

Industria ușoară din Republica Moldova este al treilea cel mai mare exportator național, în principal către UE, și asigură peste 29.000 de locuri de muncă pentru femeile din Moldova. Domeniul a crescut vertiginos în ultimii ani, aducând pieței branduri noi, know how extern și creștere exponențială pe toate filierele. Pentru al cincilea an consecutiv, ZIPhouse Fashion Innovation Hub în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare (APIUS), cu susținerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK au organizat conferința Moldova in Fashion – un eveniment cheie pentru industria ușoară din Moldova, ce vine să prezinte cele mai noi tendințe pentru sector și să asigure un schimb de experiență la nivel internațional.