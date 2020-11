Nu mai devreme de Paște. Ion Chicu, despre când va ajunge vaccinul împotriva coronavirusului în Moldova

10:10

În spitalele din Republica Moldova au mai rămas foarte puține locuri pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, iar personalul medical este insuficient. Declarația a fost făcută de premierul Ion Chicu, în cadrul briefingului din 30 noiembrie. Subiectul a fost discutat și în cadrul ședinței primăriei capitalei. Responsabilii din domeniul sănătății au precizat că toate locurile