Până pe 15 decembrie, în Moldova vor fi livrate 45 de ambulanțe noi

Victor Nichituș a remarcat cel puțin două subiecte la care Maia Sandu nu a putut oferi un răspuns clar: PAS nu are cum forma o majoritate parlamentară fidelă președintelui ales, iar procedura de declarare a alegerilor anticipate trebuie să respecte câmpul legal.Președintele Sandu a declarat că cea mai scurtă cale către alegerile parlamentare anticipate este demisia guvernului Chicu. Întrebată dacă colegii din Parlament vor înainta o moțiune de cenzură, Maia Sandu a spus se examinează toate căile legale de demisie a guvernului. În același timp, Maia Sandu a spus cu text deschis că actualul legislativ nu are capacitatea de a alcătui o majoritate care să voteze un Cabinet de Miniștri care să lupte împotriva corupților. Declarația este o recunoaștere a faptului că PAS nu are cum forma o majoritate parlamentară”, scrie jurnalistul în postare.