Guvernul a aprobat Regulamentul de acordare a celor 60 de milioane de lei pentru agricultorii

În instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut numărul de cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus. Astfel, în ultima săptămână au fost înregistrate 101 cazuri noi în rândul elevilor. De asemenea, două grădinițe au fost închise pentru carantină. Informația a fost prezentată în cadrul ședinței din 30 noiembrie a primăriei capitalei. Viceprimarul Angela Cutasevici a declarat […]