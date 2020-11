Guvernul a aprobat politica bugetar-fiscală pentru anul 2021

09:15

Adoptarea bugetului multinanual al Uniunii Europene și a pachetului de sprijin pentru economiile lovite de pandemia de coronavirus este blocată în acest moment de Ungaria și Polonia dar ajutoarele, pe termen scurt, promise R. Moldova nu vor avea de suferit, a asigurat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președintele comisiei parlamentare de asociere UE-R. Moldova.