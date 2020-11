Ajutor pentru 150 de mii de familii: Fundația „Miron Shor” a împlinit nouă ani

14:00

Are 28 de ani și candidează pentru un loc în Camera Deputaților la alegerile parlamentare din România, care urmează să aibă loc pe 5 și 6 decembrie 2020. Simina Tulbure este candidata USR PLUS și are un program politic centrat pe diaspora, pe tineri, în special pe studenți, dar și pe măsuri ce ar trebui luate împotriva violenței asupra femeilor. Am întrebat-o pe candidata USR PLUS cum își propune să susțină cetățenii Republicii Moldova dacă ajunge în Parlament, cum vede drumul țării noastre spre Uniunea Europeană, dar și de ce ar trebui electoratul cu drept de vot din țara noastră să fie interesat de alegerile din weekendul următor. Articolul Am întrebat-o Simina Tulbure, candidată USR PLUS, de ce cetățenilor români din Republica Moldova trebuie să le pese de alegerile parlamentare din România apare prima dată în #diez.