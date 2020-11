Forțele de securitate belaruse au folosit „mijloace speciale” împotriva protestatarilor din Minsk

13:10

Candidata pro-europeană Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, învingându-l pe președintele în exercițiu, socialistul Igor Dodon, devenind al șaselea președinte din istoria țării și prima femeie în această funcție la capătul unui scrutin considerat decisiv pentru viitorul statului. O convorbire cu fosta deputată Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului politic al Femeilor „50x50”. Europa Liberă: După victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale, ce schimbări ar trebui să urmeze?Ecaterina Mardarovici: „După victorie, trebuie să urmeze multă, multă muncă. Și eu chiar cred că acest lucru se va întâmpla, deoarece președinta ne-a demonstrat capacitățile ei de a munci în funcțiile care i s-au încredințat, inclusiv atunci când a fost ministră a educației. A lansat destul de multe inițiative noi, a avut curaj și eu cred că același lucru se va întâmpla și la președinție. De multe ori spunem: vai, nu va fi ușor! Dacă îți propui pe adevăratelea să muncești, să vii cu ceva nou, să menții încrederea care ți-a fost acordată, nu este ușor.”Europa Liberă: De unde începe? Cu ce începe și, mai ales, cu cine începe?Ecaterina Mardarovici: „Începe cu sine și cu instituția pe care urmează s-o conducă. Eu cred că ea va oferi un exemplu de reducere a cheltuielilor pentru instituțiile publice. Pentru fostul președinte va fi dramatic, mai ales că oricum vor urma alegerile parlamentare, eu chiar sunt sigură că acolo, eu, așa, privind cu un ochi, cred că o treime din cheltuieli pot fi reduse.”Europa Liberă: Schimbarea până la capăt mulți cetățeni o înțeleg prin dizolvarea actualului parlament și declanșarea scrutinului parlamentar anticipat. Igor Dodon, președintele în exercițiu, a zis că îi dă undă verde Maiei Sandu să-și facă componența guvernului ca să se poată ajunge la alegeri anticipate. Ecaterina Mardarovici: „Conform legislației Republicii Moldova, nu președintele formează guvernul. Dlui ex-președinte Dodon îi place să facă tot felul de blufuri care nu se înscriu în cadrul legal, pentru că nu președintele face guvernul, guvernul îl fac partidele din parlament. Deci, inclusiv partidul dlui Dodon și partidul dnei Sandu, toate partidele din parlament trebuie să formeze un guvern. Președintele Republicii Moldova confirmă acest guvern și eu cred că e posibil de făcut un nou guvern sau vor merge la alegeri anticipate. Ceea ce apreciez eu – promisiunile pe care le-a făcut dna Sandu, pentru că a fost o campanie în care am stat cu ochii, cum zic eu, 24 din 24, pentru că dna Sandu a fost un candidat pe care ni l-am dorit de mulți ani și eu am vrut să știu exact unde-i bine, care-i sunt promisiunile, cât de rezonabile sunt acele promisiuni. Și mi-a plăcut foarte mult că a spus că da, toată lumea spune alegeri anticipate și ea crede că trebuie să fie dizolvat parlamentul în condițiile legii. Sunt sigură că acest lucru va fi respectat – în condițiile legii.”Europa Liberă: Cetățeanul așteaptă bunăstarea, așteaptă bani mai mulți, salarii, pensii și îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă. Nu i se pune prea mult în cârcă și pe umerii Maiei Sandu, că adică un singur om, un singur politician trebuie să-și asume toată responsabilitatea?Ecaterina Mardarovici: „Cetățeanul Republicii Moldova nu ar fi normal să nu vrea salarii, pensii, bunăstare, dar eu nu am văzut foarte mulți să ceară în mod expres: „Mâine să-mi faci pensie!”, toți au spus: „Suntem fericiți că am dat un vot pentru o președintă care va reprezenta poporul”. Asta așteaptă oamenii, iar reprezentarea poporului înseamnă un președinte care trebuie să vorbească despre problemele poporului, cu care se confruntă oamenii. Dacă ceri de la oameni să poarte mască, tu porți mască; dacă ceri de la cetățenii Republicii Moldova să tragă centura, să-și mai ajusteze cheltuielile sau altceva, asta faci și tu, conducător, președintă a Republicii Moldova. Și eu sunt sigură că acest lucru se va întâmpla.”Europa Liberă: Cetățenii mai cer sfat cu poporul, și nu cu politicienii. Cum înțelegeți Dvs. să stea președintele la sfat cu cetățenii?Ecaterina Mardarovici: „Foarte bine! Știți, cred că aș fi fost sceptică, dacă nu aș fi avut norocul să vizitez landul Baden-Württemberg din Germania, Stuttgartul, la guvern am fost într-o vizită, au o doamnă acolo responsabilă, dacă am traduce în limba noastră, pentru sfat cu poporul, cu populația. Chiar și ONG-urile nu contează atât de mult acolo, pentru că ei zic, și au dreptate: ONG-urile tot suntem cu interese. Eu tot sunt cu interes, am fost cu interes să avem o femeie președintă. Bineînțeles, altui cu alt interes și fiecare credem că avem dreptate. Și totuși, guvernele, în cazul dat, președintele trebuie să știe exact ce vor oamenii, nu Catinca de ani buni se ocupă de aceeași problemă și ea vrea, și-i convinsă, ei vor să știe și Gheorghe, și Vasile, și Maria – toți acești oameni tot asta își doresc? Dacă nu își doresc, unde încă n-au lucrat ei ca să îi facă pe acești oameni să dorească acest lucru? De aceea, după experiența pe care am văzut-o acolo și trebuia vara trecută să vină la Chișinău doamna respectivă, pentru că am ținut foarte mult să împărtășim această experiență, și eu mă bucur că oamenii își doresc acest lucru. Și Maia Sandu în toată campania a fost: nu eu sunt Sfânta Maria, sfânta Maia, ci a spus: dumneavoastră, dumneavoastră dacă vă doriți, eu sunt gata să îmi asum și din această funcție să realizez ceea ce vă doriți dumneavoastră – să luptăm împreună cu corupția, să reducem cheltuielile ș.a.m.d. De aceea, eu cred că această idee, foarte bine pusă la punct, are șanse de izbândă și avem de unde chiar învăța. Eu sunt dispusă să-i chem pe cei de la Stuttgart să se împărtășească cu noi cum organizează ei aceste sfaturi cu poporul.”Europa Liberă: Mesajul anticorupție a fost cel mai puternic mesaj. Asta se consideră arma cea mai puternică politică pe care a avut-o Maia Sandu în campania electorală. Acum, experții spun că ar putea să vină o rezistență din partea celor care activează în domeniul justiției. O să poată să țină piept și ce se întâmplă dacă îi vor fi ostile și alte instituții ale statului doamnei Sandu?Ecaterina Mardarovici: „Vor fi ostile! Orice om care știe cum se dezvoltă un sistem, o țară, cum se luptă cu corupția își dă seama că acest lucru se va întâmpla, dar noi am avut nevoie de o instituție care să facă dovada că nu acceptă corupția, că luptă cu corupția, că nu este o funcție și un președinte corupt sau cineva să aducă „kulioace” și multe alte lucruri, care s-au întâmplat în trecut. Eu cred că ea prin propriul exemplu, prin exemplul instituției prezidențiale va începe curățarea tuturor instituțiilor statului. Nu va fi ușor. Noi suntem gata să așteptăm, dar noi trebuie să vedem pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, nu am spus acum în campania electorală și peste 4 ani ne aducem aminte că am promis ceva.”Europa Liberă: O altă promisiune pe care a făcut-o dna Sandu – să scoată Republica Moldova din izolare. Se pare că i-a și reușit, dacă ținem cont de aceste mesaje de felicitare, care au venit și din Occident, și din Est, dar mulți își pun întrebarea: va reuși dumneaei să aibă o politică externă bună, astfel încât să nu supere pe cineva din parteneri, iar Rusia e considerată un partener strategic al Republicii Moldova?Ecaterina Mardarovici: „Doamna președintă are caracter, are inteligență, știe să-și formeze echipele, își dă seama că ar putea pe anumite segmente să greșească, pentru că nu există experiență, suntem o țară cu multe, multe necunoscute, cu un conflict în Transnistria, avem nevoie de piață de desfacere, în același timp, avem oameni în Republica Moldova care au reușit și această experiență a lor trebuie valorificată, inclusiv experiența lor pe piața europeană, iar în relațiile care ne trezesc cele mai multe îndoieli și ni-i frică să nu ne pomenim cu anumite măsuri de acestea anti-oameni de afaceri, să zicem, din partea Rusiei, eu țin minte ce a spus Ștefan cel Mare: îmi plac trădările, dar detest sau urăsc trădătorii. Eu cred că și Rusiei îi place să aibă de-a face cu un președinte cu caracter, care atunci când se va întâlni cu Putin și rușii vor vedea că stau la vorbă cu o persoană informată, cu caracter și că ei o pot crede sincer. Și eu chiar cred sincer că noi ne dorim o relație normală, și atunci, ei se vor conforma. Sigur că vor fi multe ghionturi pe la spate, pe sub coaste etc., dar întotdeauna le primești și devii mai dur, așa că acele ghionturi vor fi pe măsura demnității președintelui, dar când tu primești ghionturi de doi bani și stai și te umilești, asta-i, scuzați, vă rog. Eu nu îmi fac griji de ce se va întâmpla cu Rusia. Eu cred că rușii vor fi șmecheri pentru a ne cuceri din nou, că putem fi frați, cu orișicine îi bine să fii frate, vorba ceea, pentru a fi țări care ne respectăm, ei vor încerca să ne recucerească din nou și să capete încrederea celor 57% de cetățeni ai Republicii Moldova și atunci vor căpăta-o anume oferind anumite relații normale.”Europa Liberă: Experții spun că PSRM-ul, Partidul Socialiștilor vor sta cu lupa ca să-i vegheze și să-i supravegheze orice pas pe care o să-l facă Maia Sandu și, mai ales, în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate se vor înteți foarte mult criticile.Ecaterina Mardarovici: „Mai întețite decât au fost în campania electorală prezidențială, în mod special în turul doi, nu îmi imaginez că-i posibil, pentru că aici s-a bătut într-o persoană, iar acolo se va bate în 101 persoane și aceste sulițe vor fi distribuite peste 101 persoane. Va fi dur. În ceea ce privește faptul că socialiștii vor sta cu ochii pe ea, este sarcina socialiștilor să stea cu ochii pe Maia Sandu. Foarte bine! Tot așa cum am stat și noi cu ochii și a stat și PAS-ul, și cei care au putut să stea cu ochii pe cei de la guvernare. Faptul că vor sta cu ochii pe Maia Sandu, or, noi, cei care am votat-o și care am ales-o, cei 57% de cetățeni ai Republicii Moldova doar n-am ales o președintă căreia ne propunem să-i iertăm lucruri urâte. Dacă va face acest lucru, bineînțeles, să stea cu ochii pe ea, să ne spună și noi să venim și să spunem: doamna președintă, aici ai dat în hop! E normal, noi ne dorim acest lucru, noi am ales o președintă care, dacă vor fi acțiuni greșite și experții vor spune că asta nu merge, am încercat, asta înseamnă, de fapt, o președintă în acțiune.”Europa Liberă: Mai nou, fracțiunea PSRM cere statut limbii ruse. Ce scop ar urmări, unul electoral? Ecaterina Mardarovici: „Alegerile. Este atât de răsuflată această mișcare, eu regret foarte mult că ei nu sunt mai inspirați pentru a se pregăti de alegerile parlamentare, pentru că asta-i răsuflat și chiar Gheorghe, acela care vrea socialism și i-i dragă să lucreze cu rușii, și acela n-are să-i voteze dacă au să-l impună prea tare cu limba rusă și cu multe alte lucruri. Noi nu avem probleme în Republica Moldova pe acest segment. De aceea zic: această problemă pe care ei o ridică acum este răsuflată și n-o să le aducă dividende. Este important ca dna Maia Sandu s-o treacă, așa, și nici să nu-i tragă atenție la această inițiativă. E o provocare, de fapt, o capcană în care sunt chemate președinția și dna președintă, și partidele să se angajeze și să uite de ceea ce au promis – să se apuce de muncă și de realizarea acelor obiective importante.”Europa Liberă: Iar îngrijorarea cea mai mare, cel mai probabil, rămâne a fi lupta cu această pandemie de COVID-19? Ecaterina Mardarovici: „Da! Am fost la un centru privat ca să dau niște analize, este inadmisibil ca persoanele care au simptome de coronavirus să vină în același coridor cu persoanele care dau alte analize și să stea împreună, când elementar peste tot se spune că, dacă ai simptome, trebuie să stai izolat și să stai acasă.”Europa Liberă: Dar care ar fi implicarea președintelui în atenuarea acestei probleme?Ecaterina Mardarovici: „În primul rând, președintele trebuie să arate că la președinție și însuși președintele nu adună 250 de oameni, respectă strict ceea ce a decis Comisia pentru lupta cu pandemia; în al doilea rând, va cere instituțiilor în mod repetat, pentru că mai mult decât atât nu poți face, dar totuși când îi chemi și le ceri, și când îi ceri polițistului și tuturor conducătorilor de instituții medicale, și nu numai să organizeze și să asigure respectarea acestor norme stabilite de comisie, atunci noi o să ne mișcăm undeva, pentru că am impresia, îmi aduc aminte din cărțile citite, cum se îmbogățesc pe timp de război, pandemie anumiți oameni și asta se întâmplă inclusiv cu testele acestea de coronavirus. Cu excepția oamenilor care trebuie să plece peste hotare, eu nu aș mai da voie să se facă teste contra plată, pentru că acesta este business.”