Măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19 aprobate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

APL Chișinău informează că spitalele municipale care tratează pacienți infectați cu COVID-19 au ajuns la capacitatea maximă de internare, or, cele 1042 de paturi existente în cadrul instituțiilor din capitală sunt ocupate. Totodată, în unitățile spitalicești mai pot fi primiți zilnic câte 5-10 pacienți, din contul persoanelor care se externează. Astfel, îndemnul municipalității către cetățeni...