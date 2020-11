„Va fi un eveniment restrâns.” Când și unde va avea loc inaugurarea președintei alese?

10:40

Muntenegru şi Serbia şi-au expulzat sâmbătă, 28 noiembrie, reciproc ambasadorii acreditaţi la Belgrad, respectiv Podgoriţa, într-o escaladare a tensiunilor deja existente între cele două două ţări din fosta Iugoslavie, informează AFP, citat de agerpres.ro. Muntenegru l-a declarat pe ambasadorul sârb Vladimir Bozovic persona non grata pentru „amestec în afacerile sale interne”, acordându-i 72 de ore să […] The post Conflict la nivel diplomatic. Muntenegru și Serbia și-au expulzat reciproc ambasadorii appeared first on NewsMaker.