Un liceu și două grădinițe din capitală au fost plasate în carantină

19:30

La aproape un an de când doctorii au identificat primul caz de infectare cu coronavirus în orașul chinez Wuhan, țara de origine a pandemiei încearcă să lanseze o campanie care să pună sub semnul întrebării originile virusului, relatează The Guardian. Presa de stat chineză a început, în ultimele săptămâni, să prezinte intens exemple de cazuri […]