COVID-19: ce este urmărirea contactelor și cum funcționează în diferite țări ale lumii

De la începutul pandemiei COVID-19 s-a discutat în nenumărate rânduri că urmărirea contactelor este un instrument util pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Află în continuare ce reprezintă acest proces, cum se realizează și cum funcționează în diferite țări ale lumii. Ce reprezintă urmărirea contactelor și cum se efectuează? Urmărirea contactelor este un instrument util în stoparea răspândirii bolilor infecțioase, asemeni noului coronavirus. În comunitățile în care se aplică urmărirea contactelor, clinicile, laboratoarele și spitalele transmit către departamentele locale de sănătate numele persoanelor care au fost recent diagnosticate cu infecția COVID-19. Ulterior, departamentele de sănătate întreabă fiecare persoană infectată cu cine aceasta a fost într-un contact apropiat. Oficialii de sănătate alertează, de obicei timp de 24 de ore, persoanele care au fost expuse noului coronavirus, SARS-CoV-2. Numele acestora nu este divulgat, astfel încât datele obținute sunt absolut confidențiale. Cu cât mai rapid oficialii de sănătate vor alerta persoanele expuse SARS-CoV-2, cu atât mai mic este riscul răspândirii ulterioare a noului coronavirus. Însă, nu toate departamentele de sănătate au suficienți lucrători pentru a realiza urmărirea contactelor. Iată de ce unele țări au implementat un șir de aplicații telefonice pentru a urmări contactele, însă au grijă să păstreze și confidențialitatea datelor obținute. Scopul acestora este depistarea și notificarea rapidă a persoanelor care au fost expuse COVID-19. Ce este un contact? În cazul COVID-19, contactul este definit drept o persoană care a fost într-un contact apropiat, de până la 2 metri, cu o persoană infectată cu COVID-19 pe parcursul a două zile până la obținerea testului pozitiv de către persoana în cauză. Contactele apropiate pot fi membrii familiei, prietenii, colegii de serviciu și lucrătorii medicali. Departamentele locale de sănătate anchetează contactele și îi întreabă ce simptome experimentează. De asemenea, aceștia insistă la efectuarea testelor de către contactele apropiate a unei persoane infectate cu noul coronavirus. În cele ce urmează oficialii de sănătate oferă contacților un șir de sfaturi simple pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Ce sfaturi primesc contactele? În cazul contactelor apropiate care nu au simptome și nu pot fi testate sau au un test negativ COVID-19, medicii și oficialii de sănătate vor recomanda: Autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile după ce au fost în contact cu persoana infectată cu COVID-19; Păstrarea distanței sociale față de cei din jur. Aceștia pot fi rugați să se izoleze de membrii familiei și de animalele de companie și să utilizeze un dormitor și o baie separată; Urmărirea stării de sănătate și monitorizarea apariției simptomelor COVID-19; Măsurarea temperaturii corpului de două ori pe zi; Înștiințarea medicului de familie dacă simptomele își fac apariția; Comunicarea zilnică cu medicul de familie. Pentru contactele care au simptome și nu pot fi testate sau au un test pozitiv la noul coronavirus, medicii vor sfătui: Izolarea la domiciliu și tratamentul pentru minim 10 zile și auto-izolarea de cei din jur pentru 14 zile din momentul expunerii. Persoanele care au simptome vor fi rugate să se izoleze de membrii familiei și de animalele de companie și să utilizeze un dormitor și o baie separată. Solicitarea imediată a asistenței medicale de urgență în cazul în care starea de sănătate se agravează și apar semne alarmante precum dificultăți de respirație și dureri persistente în piept; Instruirea corespunzătoare pentru monitorizarea simptomelor și evitarea transmiterii virusului la cei din jur. Cum sunt urmărite contactele în diferite țări ale lumii? Potrivit analizei inter-statale a Monitorului de Răspuns al Sistemului de Sănătate la COVID-19 (COVID-19 Health System Response Monitor), în urma analizei urmăririi contactelor în 30 de țări au fost depistate două metode de a urmări contactele: centralizată și descentralizată. În majoritatea țărilor urmărirea contactelor este realizată de specialiștii care realizează interviuri telefonice pentru a identifica persoanele care au fost în contact cu cei infectați sau suspectați de infecție cu noul coronavirus. Deși urmărirea contactelor a fost mereu efectuată, pandemia actuală a mărit necesitatea în persoane calificate care ar putea efectua urmărirea contactelor, chiar dacă acestea nu au neapărat o instruire în sănătate publică. Cu toate că în prezent există posibilitatea utilizării aplicațiilor telefonice, acestea nu pot în nici un caz înlocui persoanele instruite care abordează populația în întregime, nu separat. Orice țară are două posibilități de a urmări contactele: Abordarea centralizată: ordinul vine de la Ministerul Sănătății, iar urmărirea contactelor este realizată de Agențiile Naționale pentru Sănătate Publică care colectează informația de la contacte și o raportează Ministerului Sănătății. Țările care au implementat un asemenea sistem sunt Bielorusia, Cipru, Israel, Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Moldova și Federația Rusă. Cel mai frecvent, Ministerul Sănătății sau o agenție subordonată direct acestuia este implicată în acest proces. De exemplu, în Portugalia urmărirea contactelor este efectuată de Direcția Generală de Sănătate, iar în Polonia această sarcină este realizată de Inspecția Sanitară Națională. Abordarea descentralizată: ordinul vine de la Ministerul Sănătății către oficiile regionale de sănătate publică, care colectează toate informațiile și le raportează Ministerului Sănătății. Este cazul Albaniei, Belgiei, Bosniei și Herțegovinei, Bulgariei, Estoniei, Finlandei, Italiei, Olandei, Macedoniei de Nord, Norvegiei, Sloveniei, României, Serbiei și Spaniei. De exemplu, în România autoritățile de sănătate publică din 42 de regiuni au sarcina de a telefona toți contacții persoanelor diagnosticate cu noul coronavirus (de exemplu, membrii familiei sau colegii de serviciu) și să adreseze un șir de întrebări specifice precum data celor mai recente contacte și durata interacțiunii pentru a stabili contactele apropiate și a solicita izolarea sau a oferi testarea la noul coronavirus în cazul în care există simptome. În Spania, persoanele ocupate de urmărirea contactelor la nivel regional depistează persoanele care s-au aflat mai aproape de 2 metri de la persoana infectată pentru o perioadă mai îndelungată de 15 minute cu două zile înainte de debutul simptomelor sau testarea pozitivă. În Marea Britanie, strategia de testare, urmărire și izolare funcționează la 3 nivele: central, regional și local, cu strategii separate de urmărire a contactelor în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Toate țările și-au creat o strategie de urmărire a contactelor Urmărirea contactelor a fost recunoscută drept o măsură-cheie de stopare a pandemiei COVID-19. În analiza Monitorului de Răspuns al Sistemului de Sănătate la COVID-19 este menționat că toate țările și-au creat o strategie de urmărire a contactelor: fie prin implicarea unui personal adițional, fie prin investiții în crearea aplicațiilor mobile. Unele țări au creat un șir de aplicații mobile care le-ar oferi posibilitatea de a urmări contacții și de a depista cazurile de infectare cât mai curând posibil. În unele țări aplicațiile mobile sunt voluntare (de ex. în Danemarca), iar în altele – obligatorii (de ex. în Rusia). Unele țări reglementează accesul la datele cu caracter personal (de ex. Spania), iar altele utilizează date anonime (de ex. Belgia). Indiferent de aceste caracteristici este necesar să existe o transparență cu privire la colectarea și utilizarea datelor populației. În plus, utilizarea aplicațiilor nu poate fi unica soluție. De exemplu, în Singapore, în primele săptămâni de la începutul campaniei guvernării și punerea în acces liber a propriei aplicații mobile de urmărire a contactelor, doar unul din șase locuitori au descărcat-o în telefoane. În acest caz, abordarea complexă a urmăririi contactelor este strict necesară. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: contacte COVID-19 coronavirus Sursa foto: healtheuropa.eu Sursa: mayoclinic.org, analysis.covid19healthsystem.org

