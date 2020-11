Un alt deputat s-a alăturat Platformei „Pentru Moldova”

12:10

Mai multe partide din Republica Moldova, pentru prima jumătate a anului curent, au raportat la autoritatea electorală centrală 0 lei la capitolul cheltuieli, informează TRIBUNA. Partidul European are 4500 membri de partid. Potrivit raportului, Partidul European (PE) a raportat zero lei. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (PAM) are 4000 membri de partid, 19 filiale și 1 […]