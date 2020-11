Noi detalii despre accidentul din raionul Strășeni, soldat cu 7 răniți. Soțul șoferiței a murit (FOTO)

16:20

În Republica Moldova a fost declarată stare de urgență în sănătate publică în perioada 30 noiembrie 2020 -15 ianuarie 2021. Decizia a fost luată de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică din 27 noiembrie. În context, au fost adoptate mai multe restricții. Autoritățile au decis că în perioada 30 noiembrie 2020-15 ianuarie 2021 va […]