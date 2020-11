NISPORENI: 17 cazuri noi de COVID-19, depistate în ultimele 24 de ore

10:40

Marea Britanie va împrumuta 400 de miliarde de lire sterline pentru a plăti preţul pandemiei de Covid-19. În plus, va avea loc o rectificare bugetară negativă. Deficitul bugetar al ţării este cel mai mare înregistrat după cel de la Al Doilea Război Mondial. Guvernul estimează că economia se va contracta cu 11,3%, cea mai...