Cum încearcă China să rescrie istoria coronavirusului: „Dovezile sugerează că virusul își are originile pe subcontinentul indian”

La aproape un an de când doctorii au identificat primul caz de infectare cu coronavirus în orașul chinez Wuhan, țara de origine a pandemiei încearcă să lanseze o campanie care să pună sub semnul întrebării originile virusului, relatează The Guardian, citat de digi24.ro. Presa de stat chineză a început, în ultimele săptămâni, să prezinte intens exemple de cazuri în care coronavirusul ar fi fost descoperit pe pachete de mâncare congelată aduse din import și „cercetări” asupra unor posibile cazuri...

