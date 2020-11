Spitalul din Anenii Noi a atins capacitatea maximă: „Locuri nu mai sunt, dispunem de doar cinci aparate de ventilare”

„Am anticipat acest fapt și cu câteva zile în urmă am trimis un demers urgent Ministerului Sănătății în care am cerut implicarea lor și am menționat că sistemul medical din raion nu e pregătit pentru acest flux mare de bolnavi. Nu am primit niciun răspuns până acum. Împreună cu directorul spitalului, ne vom deplasa la Minister pentru a le cere personal implicarea și asistența” a menționat vicepreședintele raionului Octavian Zelinschi. „Nu putem rămâne indiferenți față de spital și față de medici...

