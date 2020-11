Ala Nemerenco, despre situația epidemiologică din țară: S-a început nebunia cea mare care este rezultatul pierderii controlului autorităților asupra infecției

09:10

Sfârșitul lunii noiembrie ar putea să ne bucure cu primii fulgi din acest an. Cel puțin aceasta ne arată tabloul meteorologic, potrivit căruia, în regiunea de sud și centru a țării astăzi, 29 noiembrie, vor cădea precipitații sub formă de lapoviță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare […] Articolul Vremea de weekend: Meteorologii prognozează pecipitații sub formă de lapoviță și minime de -5°C apare prima dată în Cotidianul.